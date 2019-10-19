Три версии рассматриваются в качестве причин пожара в жилом доме под Ярославлем

ТАСС, 19 октября. Специалисты рассматривают три версии возникновения пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли семь человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время рассматриваются три версии: короткое замыкание, неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Идет проливка горевших конструкций", - сказал собеседник агентства.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м.

В результате погибли 7 человек, в том числе пятеро детей. По данным источника в экстренных службах, местонахождение одного человека неизвестно. Трое находятся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), прокуратура по факту происшествия проводит проверку.