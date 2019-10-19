Жильцов дома в Тбилиси, в котором произошел взрыв, расселят в гостиницы

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. Жильцы многоэтажного дома в Тбилиси, в котором произошел взрыв бытового газа, - порядка 77 семей - будут заселены в гостиницы, пока идет оценка пригодности их жилья для дальнейшего проживания. Об этом сообщил в субботу журналистам глава администрации Надзаладевского района грузинской столицы Ираклий Хеладзе.

"Дом полностью опустошен. Прошла эвакуация жильцов. На данном этапе пострадали четыре человека, один из которых в тяжелом состоянии. Соответствующие службы мэрии и районной администрации представлены на месте. Создана организационная группа. Мы находимся в постоянном контакте с населением. Мы их заселим в гостиницы, чтобы им было где переночевать", - сказал Хеладзе.

Взрыв в многоэтажном доме произошел рано утром в субботу. По поступающей информации, его причиной стала утечка газа из-за кустарно установленного обогревателя воды. Всего пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Взрыв вызвал разрушения с первого по четвертый этаж, выбил стекла в соседних домах, пострадали и припаркованные на улице автомобили.

Состояние 34-летнего мужчины, в квартире которого произошел взрыв, врачи оценивают как крайне тяжелое. Он получил ожоги 60% тела. "Повреждения получены в результате взрыва. Состояние тяжелейшее. Пациент находится в состоянии ожогового шока. Ведется сильная антишоковая терапия. У него наблюдаются ожоги дыхательных путей", - сказал врач тбилисской Университетской клиники имени Хечинашвили Георгий Двалианидзе, в которую доставлен пострадавший.

МВД расследует случившееся по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов", что карается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Место происшествия уже осмотрел глава МВД Вахтанг Гомелаури.