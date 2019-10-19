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Самолет Smartavia сел в Красноярске после сообщения о минировании борта

Он пробыл в воздухе около трех часов
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Smartavia успешно совершил экстренную посадку в Красноярске после сообщения о минировании борта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет только что приземлился", - сказал собеседник агентства.

В общей сложности он пробыл в воздухе около трех часов с момента взлета из Улан-Удэ.

Ранее источник ТАСС рассказал, что поступило сообщение о том, что заминирован борт Smartavia Boeing 737, рейс Улан-Удэ - Москва (Домодедово). Командир воздушного судна принял решение сажать самолет в Красноярске.

Другой источник ТАСС сообщил, что звонок с сообщением о том, что самолет заминирован, поступил от неизвестного с номера телефона из города Улан-Удэ практически сразу после взлета самолета. "С настоящее время устанавливается человек, совершивший звонок. Борт ожидают на взлетной экстренные службы Красноярска. Пассажиров рейса высадят в терминал, самолет будет тщательно проверен, и затем он продолжит полет в Домодедово. В столицу самолет придет с большой задержкой", - сказал источник.

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Россия
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