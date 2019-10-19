В Ростове-на-Дону 37 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 37 человек из девятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, где загорелась квартира, никто не пострадал. Об этом сообщили в субботу журналистам в ГУ МЧС по области.

"В 09:21 мск в городе Ростове-на-Дону на улице Беляева 9/1, в жилом девятиэтажном доме произошло загорание квартиры на пятом этаже на площади 20 кв. м. Эвакуировано 37 человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В 10:15 мск пожар был локализован, а в 10:21 мск - ликвидировано открытое горение, добавили в экстренном ведомстве.

В ликвидации пожара задействовано 13 единиц техники и 43 человека.