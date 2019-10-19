Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове-на-Дону 37 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме

В происшествии никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 37 человек из девятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, где загорелась квартира, никто не пострадал. Об этом сообщили в субботу журналистам в ГУ МЧС по области.

"В 09:21 мск в городе Ростове-на-Дону на улице Беляева 9/1, в жилом девятиэтажном доме произошло загорание квартиры на пятом этаже на площади 20 кв. м. Эвакуировано 37 человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В 10:15 мск пожар был локализован, а в 10:21 мск - ликвидировано открытое горение, добавили в экстренном ведомстве.

В ликвидации пожара задействовано 13 единиц техники и 43 человека.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства также распорядился предпринять необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения последствий ЧП на населенные пункты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС