Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"19 октября в подуличном переходе станции метрополитена "Савеловская" мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение, находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене. Злоумышленник был незамедлительно задержан и доставлен в подразделение полиции", - сказали в ведомстве.

Пострадавший полицейский с проникающим ранением груди госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.