В Башкирии мужчина выстрелил в инспектора Минприроды

ТАСС, 19 октября. В Башкирии возбудили дело о покушении на убийство после нападения на инспектора Минприроды, подозреваемый задержан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении 21-летнего жителя Кумертау возбуждено дело по статье УК РФ - "Покушение на убийство", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, 17 октября подозреваемый находился в сельской местности в салоне автомобиля "УАЗ" вместе со своим знакомым. В этом районе инспектор Минприроды проводил рейд по охране животного мира и решил проверить документы у мужчин. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, подозреваемому поведение инспектора показалось странным, и он выстрелил из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Инспектор получил ранение в голову, стрелявший и его приятель скрылись с места происшествия.

Вскоре их автомобиль остановили сотрудники ГИБДД на трассе Уфа - Оренбург. "Мужчины были задержаны", - уточняет пресс-служба.

Пострадавшему инспектору своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.