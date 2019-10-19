Четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Авария с участием четырех автомобилей произошла на западе Москвы, в результате столкновения пострадали четыре человека, движение транспорта ограничено. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 10:00 мск на Кутузовском проспекте возле дома 78 произошло столкновение четырех транспортных средств. Пострадали четыре человека. Ограничено движение по двум полосам в сторону области", - сказали в управлении.

В ГИБДД Москвы уточнили, что один из автомобилей, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими транспортными средствами.