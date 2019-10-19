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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Суда ГИМС и шесть вертолетов ищут пропавших в зоне прорыва дамбы в Красноярском крае

В результате происшествия без вести пропали 13 человек

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Аэромобильная группировка МЧС из шести вертолетов Ми-8, а также суда Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) задействованы в поисках пропавших людей в зоне прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом в субботу сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

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В пресс-службе МЧС РФ ранее сообщили, что по последним данным без вести пропали 13 человек.

"Аэромобильная группировка МЧС России продолжает свою работу по оказанию помощи пострадавшим. В настоящее время привлечены 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС, которые будут задействованы на поиски без вести пропавших", - говорится в сообщении.

Пункт временного размещения работает в населенном пункте Щетинкино, пострадавших доставляют в больницы Курагинского района на автомобилях скорой помощи, уточняется в сообщении. "На базе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю продолжает работу телефон "горячей линии" 8(391)275-16-41", - сообщается на сайте.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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