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Прорыв дамбы в Красноярском крае

В деревне в Красноярском крае создали пункт временного размещения после прорыва дамбы

Он рассчитан на 50 человек

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Пункт временного размещения для рабочих золотодобывающей артели развернули в деревне Щетикино в Красноярском крае после прорыва дамбы. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

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"В школе в Щетинкино создан пункт временного размещения для рабочих вахтового поселка. Он рассчитан на 50 человек. Пока, по предварительным данным, в него никто не обращался", - сказал представитель ведомства, добавив, что пострадавших в настоящее время продолжают доставлять в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что рабочих вахтового поселка эвакуируют в деревню. По данным главы краевого правительства Юрия Лапшина, в вахтовом поселке проживали около 180 человек, из них 74 человека жило в двух общежитиях временного типа, разрушенных при порыве дамбы.

В региональном главке МЧС отметили, что сейчас составляют списки рабочих, находившихся в этом поселке.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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