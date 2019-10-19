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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Четверых тяжело пострадавших в результате прорыва дамбы доставят в Красноярск

Пять пострадавших со средней степенью тяжести останутся в Курагинской больнице

ТАСС, 19 октября. Медики доставят на лечение в Красноярск из поселка Курагино четверых тяжело пострадавших в результате прорыва дамбы, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

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"По последним данным, девять пострадавших находятся в Курагинской больнице. Из них четверых доставят в Красноярск, так как их состояние оценивается как тяжелое. У остальных - средняя степень тяжести", - сказала собеседница агентства, добавив, что пока сложно сказать, есть ли угроза жизни пациентов.

По ее словам, в результате ЧП пострадали 16 человек. Остальные семеро от госпитализации отказались, они получили помощь на месте, "но будут доставлены в больницу для осмотра медиками".

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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