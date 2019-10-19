Звонок о минировании самолета Smartavia поступил от опоздавшего пассажира

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сообщение о минировании самолета авиакомпании Smartavia, летевшего по маршруту Улан-Удэ - Москва и совершившего вынужденную посадку в Красноярске, поступило от опоздавшего 43-летнего пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе Smartavia.

"Человек, сделавший анонимный звонок, 43-летний мужчина. Он опоздал на рейс. Самолет вылетел в 7:30 утра, а в 8:20, через 50 минут, на телефон экстренной службы поступил этот звонок, сразу авиакомпания была проинформирована. Было принято решение посадить самолет в ближайшем аэропорту. Авиакомпания немедленно предоставила информацию, что один из пассажиров опоздал на рейс, они определили, что звонок был сделан из одной из гостиниц Улан-Удэ <…> Мужчина был задержан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что борт совершил посадку в Красноярске в аэропорту Емельяново. Сейчас самолет стоит на дальней стоянке аэропорта, багаж и борт досматривают сотрудники правоохранительных органов и силовых структур. Представитель авиакомпании отметил, что пока сложно сказать, сколько времени это займет. На борту самолета - 141 пассажир, включая 10 детей, и шесть членов экипажа.

Ранее источник ТАСС сообщил, что поступило сообщение о том, что заминирован борт Smartavia Boeing 737, рейс Улан-Удэ - Москва (Домодедово). Командир воздушного судна принял решение сажать самолет в Красноярске.