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Пять человек пострадали в ДТП с автомобилем каршеринга и маршруткой в Петербурге

Состояние одного из них оценивается как тяжелое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля каршеринговой компании и маршрутки на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"19 октября водитель Hyundai Solaris каршеринговой фирмы, двигаясь по проспекту Энгельса от Светлановской площади в сторону станции метро "Удельная", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоящим микроавтобусом маршрутного такси, в котором не было пассажиров. В результате ДТП пострадали пять человек, один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным УГИБДД, пострадали водитель и четыре пассажира Hyundai Solaris. По факту ДТП проводится проверка.

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РоссияСанкт-Петербург
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