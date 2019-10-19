Ребенок в Якутии получил тяжелые травмы, прикоснувшись к проводу

ТАСС, 19 октября. Следователи в Якутии проводят проверку после того, как восьмилетний ребенок получил тяжелые электротравмы. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями Заречного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту травмирования 8-летнего ребенка", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером мальчик проезжал на велосипеде по льду озера, прилегающего к улице Набережной села Павловск Мегино-Кангаласского района. Во время движения мальчик задел правой рукой обвисший провод линии электропередачи и получил электротравму.

Медики хирургического отделения районной больницы диагностировали у пострадавшего ожог пальцев руки второй-третьей степени и ожог бедра второй-третьей степени. Мальчик находится в тяжелом состоянии, однако угрозы для его жизни нет.

Следователи устанавливают ответственных за обслуживание ЛЭП и обеспечение безопасности.