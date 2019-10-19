Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок в Якутии получил тяжелые травмы, прикоснувшись к проводу

У мальчика диагностировали ожог пальцев руки второй-третьей степени и ожог бедра второй-третьей степени

ТАСС, 19 октября. Следователи в Якутии проводят проверку после того, как восьмилетний ребенок получил тяжелые электротравмы. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями Заречного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту травмирования 8-летнего ребенка", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером мальчик проезжал на велосипеде по льду озера, прилегающего к улице Набережной села Павловск Мегино-Кангаласского района. Во время движения мальчик задел правой рукой обвисший провод линии электропередачи и получил электротравму.

Медики хирургического отделения районной больницы диагностировали у пострадавшего ожог пальцев руки второй-третьей степени и ожог бедра второй-третьей степени. Мальчик находится в тяжелом состоянии, однако угрозы для его жизни нет.

Следователи устанавливают ответственных за обслуживание ЛЭП и обеспечение безопасности.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Для жильцов поврежденного пожаром дома в Ростове начали сбор средств и гуманитарной помощи
В настоящее время составляют список необходимых вещей для пострадавших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС