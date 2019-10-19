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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Прорыв дамбы в Красноярском крае мог произойти в результате обильных осадков

Точные причины будут известны после проведения соответствующих экспертиз
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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

ТАСС, 19 октября. Обильные осадки в Красноярском крае могли спровоцировать прорыв дамбы, в результате которого минувшей ночью, по оперативным данным, погибли 15 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" председатель правительства края Юрий Лапшин.

"Возможно, обрушение произошло в результате обильных осадков" - сказал Лапшин, добавив, что точные причины ЧП установят специалисты, для чего будут проведены соответствующие экспертизы.

Сейчас в Красноярске также пасмурно, синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение дня.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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