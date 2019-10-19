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На юго-востоке Подмосковья грузовик врезался в опору лыткаринской эстакады

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Грузовик врезался в опору эстакады в Лыткарине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В субботу в 03:20 мск водитель грузового автомобиля Faw двигался в направлении области и совершил наезд на препятствие кузовом", - сказали в ведомстве.

Пострадавших в результате аварии нет.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что водитель грузовика проигнорировал габариты грузовика по высоте и практически снес половину грузового контейнера.

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