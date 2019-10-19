Пожар в доме под Ярославлем, где погибли пять детей, начался с лестничной клетки

ТАСС, 19 октября. Пожар в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли семь человек, в том числе пятеро детей, начался с лестничной клетки. Об этом сообщил ТАСС глава ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров.

"Предположительно, очаг возгорания был на лестничной клетке, распространение было с лестничной клетки. По прибытию первого подразделения пожарной охраны второй этаж был полностью разрушен", - сказал Бочаров.

Ранее сообщалось, что пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Ростове. Три человека были спасены. Пожар произошел по адресу: улица Ленинская, д. 13, в двухэтажном здании на 19 квартир.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Специалисты рассматривают три версии возникновения пожара: короткое замыкание, неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.