На Ямале двое детей и взрослый погибли, провалившись под лед

ТАСС, 19 октября. Двое детей дошкольного возраста и мужчина погибли, провалившись под лед на озере на Ямале. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В следственные органы следственного управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу поступило сообщение о том, что 19 октября в Ямальском районе, в 110 км от села Мыс Каменный, во время каслания стада оленей местный житель при пересечении озера Тэтато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми (по предварительным данным, 4 и 5 лет), провалился под лед. Тела погибших извлекли из воды местные жители", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, решается вопрос о вылете на место происшествия (в труднодоступную местность) следственно-оперативной группы. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Ход и результаты проверки находятся на контроле руководителя следственного управления. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.