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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжатся до вечера 20 октября

По словам губернатора региона, тела могут быть и в 9 км от места происшествия

ТАСС, 19 октября. Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжатся до вечера воскресенья, зона поиска пропавших без вести будет расширена. Об этом губернатор Краноярского края Александр Усс сообщил в субботу журналистам.

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"Через полтора часа начнет темнеть и, судя по всему, поисковые работы мы не сможем завершить в течение этого дня, этих суток. Это продолжится по меньшей мере до следующего вечера", - сказал губернатор.

По его словам, условий для размещения специалистов, участвующих в поисковых работах и ликвидации последствий прорыва дамбы в технологическом поселке старателей мало. Сейчас там находятся более 200 человек, 72 профессиональных спасателя, которые работают по руслу реки. Усс пояснил, что скорее всего будет принято решение часть людей, занятых в ликвидации последствий трагедии, передислоцировать в поселок Курагино, а часть вернуть в Красноярск.

"Обсуждали технические вопросы, которые надо решать, прежде всего это, конечно, поиск погибших - разброс тел может быть очень серьезный, до 9 км. Тела, которые найдены сейчас, удалены от места проживания до 2 км. Есть большое число тех, кто по-прежнему числится без вести пропавшими, поэтому мы исходим из пессимистичного к сожалению сценария, что число погибших будет расти", - сказал он.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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