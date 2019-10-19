Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжатся до вечера 20 октября

ТАСС, 19 октября. Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжатся до вечера воскресенья, зона поиска пропавших без вести будет расширена. Об этом губернатор Краноярского края Александр Усс сообщил в субботу журналистам.

"Через полтора часа начнет темнеть и, судя по всему, поисковые работы мы не сможем завершить в течение этого дня, этих суток. Это продолжится по меньшей мере до следующего вечера", - сказал губернатор.

По его словам, условий для размещения специалистов, участвующих в поисковых работах и ликвидации последствий прорыва дамбы в технологическом поселке старателей мало. Сейчас там находятся более 200 человек, 72 профессиональных спасателя, которые работают по руслу реки. Усс пояснил, что скорее всего будет принято решение часть людей, занятых в ликвидации последствий трагедии, передислоцировать в поселок Курагино, а часть вернуть в Красноярск.

"Обсуждали технические вопросы, которые надо решать, прежде всего это, конечно, поиск погибших - разброс тел может быть очень серьезный, до 9 км. Тела, которые найдены сейчас, удалены от места проживания до 2 км. Есть большое число тех, кто по-прежнему числится без вести пропавшими, поэтому мы исходим из пессимистичного к сожалению сценария, что число погибших будет расти", - сказал он.