Для жильцов поврежденного пожаром дома в Ростове начали сбор средств и гуманитарной помощи

ТАСС, 19 октября. Общественная палата Ростовского муниципального района организовала сбор денег и вещей для жильцов поврежденного пожаром многоквартирного жилого дома в Ростове Ярославской области. Об этом ТАСС сообщил глава администрации района Сергей Шокин.

Всего, по данным местных властей, в доме проживали 27 человек, семеро из них, включая пятерых детей, погибли, трое находятся в больнице.

"Общественная палата Ростовского муниципального района организовала сбор средств и вещей пострадавшим. Помимо этого, сейчас из резервного фонда мы посмотрим, какую сумму сможем выделить. По расселению сейчас уточняются списки фактически проживающих, кому необходимо обеспечить предоставление жилья", - сказал он.

По словам главы администрации района, 10 человек уже воспользовались пунктом временного размещения, который организован в местном театре. Уточняется место размещения еще семи человек.

Как рассказал журналистам заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин, сейчас составляют список необходимых вещей для пострадавших. "Наша задача - обеспечить вещами первой необходимости, собрать детей в школу и детские сады. Они пойдут в школу в понедельник и должны быть всем необходимым обеспечены. Эта работа будет проведена за сегодня-завтра. В понедельник, когда мы получим полную информацию, в чем нуждаются пострадавшие, примем решение о помощи им", - отметил он.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), прокуратура по факту происшествия проводит проверку.