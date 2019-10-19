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Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции

Он госпитализирован с ушибами легкой и средней тяжести, сообщили в посольстве РФ

АНКАРА, 19 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Гражданин России пострадал в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции. Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

"В ДТП пострадал один гражданин России. Он госпитализирован с ушибами легкой и средней тяжести. Угрозы жизни нет", - сказала она.

По данным телеканала CNN Turk, микроавтобус с работниками проекта строительства первой турецкой АЭС "Аккую" попал в ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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