Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции

АНКАРА, 19 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Гражданин России пострадал в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции. Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

"В ДТП пострадал один гражданин России. Он госпитализирован с ушибами легкой и средней тяжести. Угрозы жизни нет", - сказала она.

По данным телеканала CNN Turk, микроавтобус с работниками проекта строительства первой турецкой АЭС "Аккую" попал в ДТП, в результате которого погибли два человека, еще 11 получили ранения.