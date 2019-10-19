СК возбудил дело после нападения на полицейского на станции "Савеловская" в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения с ножом на сотрудника полиции в подземном переходе станции московского метро "Савеловская". Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказала Иванова.

В субботу примерно в 05:50 мск в подземном переходе станции метро "Савеловская" при проверке документов мужчина ударил ножом в грудь 28-летнего полицейского. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь. Напавший задержан и доставлен в следственное подразделение.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили ТАСС, что задержанный - мужчина 1991 года рождения - находился в состоянии алкогольного опьянения.