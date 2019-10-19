Пострадавшую при пожаре в Ростове перевезли в больницу Ярославля

ТАСС, 19 октября. Женщину, пострадавшую в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области, перевезли в Больницу скорой медицинской помощи им. Соловьева в Ярославле. Об этом ТАСС в субботу сообщила главный врач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

"Женщину перевезли в Ярославль около часа назад, у нас остаются двое пациентов. В реанимации находится мама двоих погибших детей. Она молодая, в тяжелом состоянии, стабильная. У пострадавших ожоги и травмы", - сказал главврач больницы.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация, в 7:20 было ликвидировано открытое горение, ведется проливка здания. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади 600 кв. метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), прокуратура по факту происшествия проводит проверку.

В результате происшествия погибли пятеро детей и двое взрослых. По данным местных властей, все погибшие при пожаре дети были дошкольниками в возрасте от 1,5 до 4 лет. Среди жертв трагедии также мать троих из них. В медучреждения были госпитализированы три человека.