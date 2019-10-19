Режим ЧС ввели на территории Ростова, где на пожаре погибли семь человек

ТАСС, 19 октября. Режим ЧС ввели на территории городского поселения Ростова, где на пожаре в жилом многоквартирном доме погибли семь человек, в том числе, пятеро детей. Такое решение принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили журналистам в субботу в правительстве Ярославской области.

"Принято решение о введении в городском поселении Ростов режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель губернатора Илья Баланин, одной из первоочередных задач сейчас является обследование условий размещения детей у родственников - его проведут социальные работники и органы опеки совместно с медиками. Свою готовность оказать помощь подтвердили в региональном отделении Российского фонда милосердия и здоровья. Кроме того, вещи будут приниматься от населения в городской администрации.

После уточнения объема ущерба и количества пострадавших, будет решаться вопрос о расселении жильцов, а также выделении им материальной помощи из резервного фонда правительства области.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация, в 07:20 было ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади 600 кв. метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), прокуратура по факту происшествия проводит проверку.

В результате происшествия погибли пятеро детей и двое взрослых. По данным местных властей, все погибшие при пожаре дети были дошкольниками в возрасте от 1,5 до 4 лет. Среди жертв трагедии также мать троих из них. Госпитализировали троих человек.