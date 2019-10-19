Строящаяся парковка обрушилась в Петербурге

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Обрушение строящегося здания паркинга произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13:19 мск поступила информация о том, что произошло обрушение строящегося паркинга ЖК "Шуваловский" на улице Парашютная. Погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Площадь обрушения составила 200 кв. м. Как сообщил спасателям собственник, при заливке бетоном произошло частичное обрушение кровли.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад" - застройщик жилого комплекса "Шуваловский" - компания приступила к выяснению причин происшествия.

ЖК "Шуваловский" расположен в Приморском районе Петербурга, состоит из 24 жилых домов.