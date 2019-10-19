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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Ростелеком развернет станцию связи возле красноярского поселка, где прорвало дамбу

Сотовая связь в этом районе работает нестабильно, сообщили в пресс-службе правительства региона
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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Ростелеком" развернут станцию связи в поселке Щетинкино Красноярского края, возле которого из-за прорыва дамбы погибли 15 человек. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Представитель Ростелекома сказал, что развернут станцию связи возле красноярского поселка, где прорвало дамбу. Там плохая связь", - сказали в пресс-службе.

Он добавил, что сотовая связь также в этом районе работает нестабильно. По данным представителя пресс-службы, на качество связи жаловались работающие в районе сотрудники оперативных и экстренных служб.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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