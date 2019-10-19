В Твери арестовали жителя, обвиняемого в истязании ребенка

ТАСС, 19 октября. Суд арестовал жителя Твери, обвиняемого в жестком обращении с ребенком. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области.

"Следственными органами Тверской области проведено задержание 32-летнего жителя Твери. Установлено, что он, находясь в квартире наедине с 12-летним сыном своей сожительницы, под предлогом достижения целей воспитательного характера применял в отношении ребенка негуманные, жестокие методы воспитания, причиняя ему физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, а также психических страданий. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств дела.