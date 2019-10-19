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Дом, в котором произошел крупный пожар в Ростове, не был аварийным

В результате происшествия погибли семь человек, среди которых пять детей

ТАСС, 19 октября. Дом в Ростове, где произошел пожар, унесший жизни семи человек, не был аварийным. Об этом журналистам в субботу сообщил заместитель главы администрации Ростовского района Ахмед Хадзиев.

"Дом не являлся аварийным, в 2017 году через Фонд капремонта были проведены ремонтные работы, что касается кровли и приведения в порядок электропроводки. Никаких дополнительных работ не требовалось. Жалоб от населения не было, дом частично газифицирован, шесть квартир, остальные пока не успели газифицировать и пользовались печным отоплением", - сказал он.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация, в 07:20 было ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади 600 кв. метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Прокуратура по факту происшествия проводит проверку.

В результате происшествия погибли пятеро детей дошкольного возраста и двое взрослых. По данным местных властей, все погибшие при пожаре дети были дошкольниками в возрасте от 1,5 до 4 лет. Среди жертв трагедии также мать троих из них. В медучреждения были госпитализированы три человека.

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РоссияРостовская область
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