Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

В общежитиях, смытых после прорыва дамбы в Красноярском крае, находились 72 человека

В результате происшествия 13 человек пропали без вести
На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

ТАСС, 19 октября. Общее количество проживающих в рабочих общежитиях в поселке Щетинкино в Красноярском крае, вблизи которых в ночь на субботу прорвало дамбу, составляло 72 человека, сообщил ТАСС председатель правительства края Юрий Лапшин.

"Всего было 72 человека в этом месте, которое пострадало, 44 человека спасены, из 44 - девятерым оказали медицинскую помощь, в основном легкая и средняя тяжесть, один тяжелый только. 15 человек погибших. 13 человек считаются пропавшими без вести", - сказал Лапшин

 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Число пропавших без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае сократилось до шести
Семеро найдены живыми
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС