В общежитиях, смытых после прорыва дамбы в Красноярском крае, находились 72 человека

ТАСС, 19 октября. Общее количество проживающих в рабочих общежитиях в поселке Щетинкино в Красноярском крае, вблизи которых в ночь на субботу прорвало дамбу, составляло 72 человека, сообщил ТАСС председатель правительства края Юрий Лапшин.

"Всего было 72 человека в этом месте, которое пострадало, 44 человека спасены, из 44 - девятерым оказали медицинскую помощь, в основном легкая и средняя тяжесть, один тяжелый только. 15 человек погибших. 13 человек считаются пропавшими без вести", - сказал Лапшин