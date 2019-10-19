Слушатель института МВД в Нальчике умер после драки в вузе

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Слушатель института повышения квалификации МВД умер в Нальчике после драки на территории вуза, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

"По версии следствия, 18 октября примерно в 19:00 в расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России между слушателями произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - сказали в пресс-службе. Установлены все участники происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского университета МВД РФ, в Нальчинском филиале назначена служебная проверка. "Слушатель из Карелии. У нас в вузе назначена служебная проверка, материалы переданы в следственные органы", - отметили в институте.

В новость в 15:17 мск внесены изменения - добавлена информация о служебной проверке в вузе.