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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Более 100 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе протестов в Каталонии

По данным МВД, задержаны 83 человека

БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 101 сотрудник правоохранительных органов пострадал в ходе беспорядков в пятницу в Каталонии. Об этом сообщили в субботу в МВД страны.

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По информации ведомства, были задержаны 83 человека. В ходе протестов в пятницу был нанесен урон 171 транспортному средству.

С понедельника в регионе проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости в 2017 году, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

С момента начала акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали сотни человек. В пятницу вечером МВД сообщило, что в ходе протестов травмы получили около 200 стражей порядка.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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