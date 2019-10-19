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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Компания-владелец артели, где прорвало дамбу, работает законно и имеет лицензии

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что компания "Сибзолото" платит налоги в бюджет

ТАСС, 19 октября. Компания "Сибзолото" - владелец золотодобывающей артели, где размыло дамбу, имеет лицензии и платит налоги в бюджет Красноярского края, сообщил ТАСС председатель правительства края Юрий Лапшин.

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"Сибзолото" - компания, которая имеет около 30 лицензий  на добычу рассыпного золота, в том числе в четырех районах Красноярского края, республики Хакасия, в том числе на юге Красноярского края, добывают они около 2 тонн золота в год. Достаточно крупная компания, зарегистрирована налогоплательщиком, налоги в бюджет платит", - сказал Лапшин. 

В субботу около двух часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным МЧС РФ, в результате ЧП погибли 15 человек, 13 пропали без вести. По информации пресс-службы краевого Минздрава, пострадали 16 человек.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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