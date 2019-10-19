Компания-владелец артели, где прорвало дамбу, работает законно и имеет лицензии

"Сибзолото" - компания, которая имеет около 30 лицензий на добычу рассыпного золота, в том числе в четырех районах Красноярского края, республики Хакасия, в том числе на юге Красноярского края, добывают они около 2 тонн золота в год. Достаточно крупная компания, зарегистрирована налогоплательщиком, налоги в бюджет платит", - сказал Лапшин.

В субботу около двух часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным МЧС РФ, в результате ЧП погибли 15 человек, 13 пропали без вести. По информации пресс-службы краевого Минздрава, пострадали 16 человек.