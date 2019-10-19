В красноярском офисе компании-владельца артели, где прорвало дамбу, прошли обыски

ТАСС, 19 октября. Обыски прошли в субботу в Красноярском крае в офисе компании "Сибзолото", которая владеет золотодобывающей артелью, где прорвало дамбу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыски проводились в рамках возбужденного уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

По информации другого источника в правоохранительных органах, задержаний пока не было.

По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке, где произошел прорыв дамбы, входящая в холдинг "Сибзолото" компания ООО "Сисим", вела легально. Участок недр был предоставлен организации в пользование на основании лицензии КРР 01568 БР от 16.05.2005, выданной для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений, разведку и добычу полезных ископаемых. Работы "Сисим" вела в соответствии с разработанным в установленном порядке проектом, который прошел согласование в комиссии ТКР-ТПИ "Центрсибнедра".