Число пропавших без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае сократилось до шести

ТАСС, 19 октября. Семеро из 13 пропавших без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае найдены живыми. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

"Семь человек найдены живыми", - сказала собеседница агентства.

По информации, озвученной журналистам в региональном главке МЧС, по состоянию на 15:00 мск, на месте происшествия к поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, в работах задействованы шесть маломерных судов и водолазная служба, уточнение данных о погибших и пострадавших будет вестись круглосуточно. "На данный момент, по подтвержденным данным, погибли 15 человек и шестеро остаются пропавшими без вести. Поиски ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением техники безопасности. Организована работа по взаимодействию всех оперативных служб в зоне ЧС", - сказали в МЧС.

Собеседница агенства добавила, что погодные условия могут повлиять на полеты вертолетов, но не помешают работе людей, проводящих наземную операцию. В настоящее время продолжаются поиски шести пропавших.