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Пятилетняя девочка из России погибла в Анталье

Обстоятельства происшествия уточняются

АНКАРА, 19 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Пятилетняя гражданка РФ погибла в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Турции.

"Мы подтверждаем гибель российской гражданки 2014 года рождения. Уточняем обстоятельства трагедии", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Demiroren сообщило, что отдыхавшая в городе Кемер семья из России взяла напрокат трехместный электровелосипед и отправилась в каньон Гёйнюк в районе Кемера. В ходе поездки отец не справился с управлением, в результате падения ребенок получил тяжелые травмы.

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