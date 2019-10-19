Пятилетняя девочка из России погибла в Анталье

АНКАРА, 19 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Пятилетняя гражданка РФ погибла в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Турции.

"Мы подтверждаем гибель российской гражданки 2014 года рождения. Уточняем обстоятельства трагедии", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Demiroren сообщило, что отдыхавшая в городе Кемер семья из России взяла напрокат трехместный электровелосипед и отправилась в каньон Гёйнюк в районе Кемера. В ходе поездки отец не справился с управлением, в результате падения ребенок получил тяжелые травмы.