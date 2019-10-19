Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: при ДТП в Монголии погибли семь человек

Ранения получили более 30 человек

ТАСС, 19 октября. По меньшей мере семь человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате ДТП, произошедшего неподалеку от столицы Монголии Улан-Батора. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное управление дорожной полиции.

По его данным, жертвами аварии с участием автобуса стали сотрудники Университета внутренних дел Монголии. Подробности не приводятся.

Пострадавшие доставлены в больницы Улан-Батора для оказания медицинской помощи. Причины ДТП устанавливаются.

Теги
Монголия
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Ликвидацию последствий на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжат утром
Председатель правительства края Юрий Лапшин отметил, что работа поисковой группы будет идти круглосуточно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС