СМИ: при ДТП в Монголии погибли семь человек

ТАСС, 19 октября. По меньшей мере семь человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате ДТП, произошедшего неподалеку от столицы Монголии Улан-Батора. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное управление дорожной полиции.

По его данным, жертвами аварии с участием автобуса стали сотрудники Университета внутренних дел Монголии. Подробности не приводятся.

Пострадавшие доставлены в больницы Улан-Батора для оказания медицинской помощи. Причины ДТП устанавливаются.