Рабочих, оставшихся без жилья после прорыва дамбы, разместили на соседних участках

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Рабочих артели, оставшихся без жилья в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, разместили на соседних участках. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава поселка Щетинкино Валерий Щекалев.

В рабочих общежитиях, вблизи которых в ночь на субботу прорвало дамбу, проживали 72 человека. По последним данным, погибли 15 человек, шесть считаются пропавшими без вести и около 50 спасены.

"Часа два назад распределяли. Все, кто остался без места проживания, распределены по балкам [соседним рабочим участкам]", - сказал Щекалев, уточнив, что размещение потребовалось примерно двум десяткам рабочих.

В поселке сейчас ставят палатки для размещения спасателей и психологов, отметил он, уточнив, что часть сотрудников экстренных ведомств разместятся также в четырех пустующих квартирах в поселке Щетинкино.