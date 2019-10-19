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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Замглавы МЧС потребовал ускорить опознание погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Павел Барышев также поручил организовать постоянный контроль за обстановкой в зоне ЧС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Замглавы МЧС РФ Павел Барышев потребовал ускорить опознание погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.

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"Работу по установлению личностей погибших и пострадавших усильте, ускорьте, примите все меры. Организуйте постоянный контроль за обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации", - сказал он на селекторном совещании в Красноярском крае с задействованными в ликвидации ЧС службами и ведомствами, видео совещания распространила в субботу пресс-служба МЧС РФ.

Барышев также попросил Минздрав оперативно сообщать о том, если понадобится экстренная эвакуация пострадавших; синоптиков - контролировать и предупреждать об ухудшении погоды в зоне ЧС. "Организовать работу по распределению группировки сил и средств со спасательным оборудованием для эффективного проведения поисково-спасательных работ", - отметил замглавы МЧС.

Как добавили в пресс-службе МЧС, по состоянию на 16:00 мск, на телефон горячей линии поступило 223 обращения из различных регионов страны, в том числе из Красноярского края, Республики Хакасия и Вологодской области. "Психологи МЧС работают в оперативном штабе, непосредственно на месте чрезвычайной ситуации, в лечебных учреждениях, куда доставлены пострадавшие, а также в круглосуточном режиме оказывают дистанционную психологическую помощь и информационную поддержку по телефону горячей линии", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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