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Прорыв дамбы в Красноярском крае

СК подтвердил проведение обысков в золотодобывающей компании по делу о прорыве дамбы

Ведется изъятие технической документации и личных дел работников

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователи СК проводят обыски в золотодобывающей организации по уголовному делу о гибели 15 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае, подтвердили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) в Красноярске проводятся обыски в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота", - сказали в СК.

Сейчас изымается бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рамках дела проводятся обыски в офисе компании "Сибзолото", которая владеет золотодобывающей артелью, где прорвало дамбу. По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке, где произошел прорыв дамбы, входящая в холдинг "Сибзолото" компания ООО "Сисим", вела легально.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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