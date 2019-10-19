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Пожар в жилом доме в Ростове Ярославской области полностью ликвидирован

Губернатор региона Дмитрий Миронов назвал произошедшее ужасной трагедией

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Возгорание в многоквартирном жилом доме в Ростове Ярославской области, в результате которого погибли пятеро детей и двое взрослых, полностью ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"Возгорание на площади 600 кв. м полностью ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел в субботу в 04:48 мск, в 06:48 мск была объявлена локализация, в 07:20 было ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади 600 кв. метров.

В результате возгорания погибли пятеро детей в возрасте от 1,5 до шести лет, жертвой пожара стала мама троих из них. Также пострадали три человека, в том числе мать двоих погибших детей, которая находится в реанимации Ростовской ЦРБ. В медучреждении остается мужчина, еще одна пострадавшая женщина была доставлена на операцию в больницу им. Н. В. Соловьева в Ярославле.

"По факту пожара, в котором погибли семь человек, следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сообщили в следственном управлении. Проверку по факту инцидента также начала прокуратура.

19 семей без крыши над головой

По данным МЧС, пожар возник на лестничной клетке двухэтажного дома с мезонином, где каменным был первый этаж, а второй - бревенчатым. К моменту прибытия первого подразделения пожарной охраны второй этаж был полностью разрушен, выгорела крыша на площади 600 кв. метров. Без крыши над головой остались жители 19 квартир.

В Ростове объявлена чрезвычайная ситуация, в районе действует режим повышенной готовности. Как уточнил журналистам заместитель главы администрации Ростовского района Ахмед Хадзиев, дом не являлся аварийным, в 2017 году в нем была отремонтирована электропроводка и кровля. В здании газифицированы шесть квартир, остальные жители пользовались печным отоплением.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook назвал произошедшее "ужасной трагедией" и отметил, что считает важным выяснить, "почему дети остались без помощи и кто в этом виноват".

Помощь погорельцам

По данным местной администрации, в доме №13 дореволюционной постройки на улице Ленинской были зарегистрированы 29 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, фактически проживали 32 человека, среди них девять детей. Для погорельцев организован пункт временного размещения в местном театре, трижды в день им предоставляется горячее питание в кафе. Общественники начали сбор денег и одежды для жильцов дома. Помощь из резервного фонда людям окажут местные власти, в решении вопроса участвует правительство Ярославской области, решается вопрос о выделении материальной помощи.

До конца дня специальная комиссия должна определить нуждаемость каждой семьи с тем, чтобы в понедельник все школьники смогли приступить к учебе.

"Сейчас идет комиссионное обследование тех, кто находится в ПВР, кто разместил детей у родственников. Сейчас органы опеки, управление образования, социальные работники вместе с педиатром посещают те места, где расположены дети из этого дома, смотрят, в каких они условиях, нужна ли им помощь", - рассказала представитель районной администрации Любовь Отрывина.

По данным районной администрации, после завершения проливки здания в сопровождении сотрудников полиции жителям разрешат войти в дом и забрать уцелевшие вещи и документы. За счет резервного фонда городского поселения Ростов и администрации района будут организованы похороны погибших.

"У семьи, в которой погибли трое детей и мама, единственный родственник - мужчина из Ярославля 1954 года рождения, отец погибшей женщины. Нам уже известно его имя и отчество, сейчас сотрудники полиции пытаются установить с ним связь", - добавила Любовь Отрывина.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область
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