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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы

В реке взяты пробы, результаты будут известны через сутки

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор взял пробы в реке Сейба в Красноярском крае, для того, чтобы проверить уровень ее загрязнения после прорыва дамбы золотодобывающей артели. Результаты проб станут известны через сутки, сообщил в субботу сообщил журналистам министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин.

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"Росприроднадзор взял пробы, ну и соответственно в кратчайшие сроки, насколько это позволяет методика, потому что там идут химические реакции, они информацию дадут", - сказал Корчашкин. Он добавил, что методика определения результатов анализа занимает сутки. "Нарушать методику смысла нет, там сертифицированное оборудование. Они (специалисты Росприроднадзора) в Курагине (районный центр) уже находятся, и им еще предстоит путь до Красноярска", - отметил Корчашкин.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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