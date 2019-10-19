Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор взял пробы в реке Сейба в Красноярском крае, для того, чтобы проверить уровень ее загрязнения после прорыва дамбы золотодобывающей артели. Результаты проб станут известны через сутки, сообщил в субботу сообщил журналистам министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин.

"Росприроднадзор взял пробы, ну и соответственно в кратчайшие сроки, насколько это позволяет методика, потому что там идут химические реакции, они информацию дадут", - сказал Корчашкин. Он добавил, что методика определения результатов анализа занимает сутки. "Нарушать методику смысла нет, там сертифицированное оборудование. Они (специалисты Росприроднадзора) в Курагине (районный центр) уже находятся, и им еще предстоит путь до Красноярска", - отметил Корчашкин.