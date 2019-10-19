На Кубани в пробах мясной продукции из Ставрополья обнаружили вирус АЧС

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Вирус африканской чумы свиней обнаружили в субботу в пробах мясной продукции, завезенной в Краснодарский край со Ставрополья. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Вирус африканской чумы свиней обнаружен в пробах готовой мясной продукции производства ООО "Юг роскошной промышленности" на территории Тихорецкого района, куда продукция была завезена из Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Вся зараженная продукция на территории Тихорецкого района изъята из оборота, очаг вируса локализован. "Прокуратура проводит проверку деятельности инстанций на предмет соблюдения требований по утилизации биологических отходов", - отмечается в сообщении.

Падеж свиней был зафиксирован на сельскохозяйственном предприятии в Труновском районе Ставропольского края 17 октября. Власти региона ввели карантин на территории Труновского сельсовета.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.