Семеро найденных живыми на месте прорыва дамбы в Красноярске участвовали в поисках людей

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Семь человек, которые числились пропавшими после прорыва дамбы в Красноярском крае и были найдены живыми, участвовали в поисковых работах и ликвидации последствий на месте ЧП. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель правительства края Юрий Лапшин.

"Достаточно много людей было вообще, там же вахтовый поселок - 174 человека. <...> Люди, которые не пострадали, они стали вместе со спасателями заниматься ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. В этом смысле построить всех и устроить перекличку было не очень просто", - сказал он.

Заместитель главы правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов добавил, что люди, которых считали пропавшими, работали вместе со спасателями на разных участках.