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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Красноярский золотодобытчик отрицает использование ртути в месте, где прорвало дамбу

По данным источника во властных структурах региона, ртуть обычно используют при добыче золота

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Компания "Сисим" (входит в структуру "Сибзолото") отрицает использование ртути при золотодобыче в районе деревни Щетинкино Курагинского района Красноярского края, где в субботу прорвало дамбу. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах региона.

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"Обычно ртуть при таких работах используется, но компания уверяет, что она не использовала там ртуть", - сказал собеседник агентства. Для проверки, что при разрушении дамбы вредные вещества в реку Сейба, сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды.

Министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин сообщал ранее, что результаты обследования могут занять сутки. "Росприроднадзор взял пробы, ну и, соответственно, в кратчайшие сроки, насколько это позволяет методика, потому что там идут химические реакции, они информацию дадут", - сказал он добавив, что методика предполагает анализ в течение суток. "Нарушать методику смысла нет, там сертифицированное оборудование", - отметил министр.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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