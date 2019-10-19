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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае показали с воздуха

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек и шесть остаются пропавшими без вести
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
© МЧС РФ

МЧС РФ опубликовало снятое с воздуха видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.

На кадрах можно увидеть грязную воду, размытую дорогу и рабочую технику. 

В субботу около двух часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности. По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек и шесть остаются пропавшими без вести.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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