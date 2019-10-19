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Источник: погибшая в Турции пятилетняя девочка приехала на отдых с семьей из Мурома

Ребенок погиб во время катания на электровелосипеде

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Девочка, погибшая в Турции во время катания на электровелосипеде, приехала на отдых из Мурома Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник.

"Погибшая девочка из Мурома, родители сами справляются с ситуацией. Это хорошая, активная семья", - уточнил собеседник агентства.

19 октября генконсульство России в Турции сообщило о том, что пятилетняя гражданка РФ погибла в провинции Анталья.

Ранее агентство Demiroren сообщило, что отдыхавшая в городе Кемер семья из России взяла напрокат трехместный электровелосипед и отправилась в каньон Гёйнюк в районе Кемера. В ходе поездки отец не справился с управлением, в результате падения ребенок получил тяжелые травмы.

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