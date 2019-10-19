Автомобиль сбил двух пешеходов на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Водитель ВАЗ 21130 сбил двух пешеходов на проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Оба пешехода получили тяжелые травмы, сообщили в субботу журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 19 октября, около 21:00 мск, в Выборгском районе, на проспекте Энгельса, д. 27, водитель (мужчина, 1984 года рождения), управляя автомобилем ВАЗ 21130, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двоих пешеходов, женщины 1992 года рождения и 1993 года рождения. В результате ДТП оба пешехода получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.