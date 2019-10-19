Следователи начали проверку после гибели рабочих в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как в субботу двое рабочих в Екатеринбурге погибли из-за обрушения грунта во время земляных работ. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург областного СКР организована доследственная проверка по сообщению о нарушении требований охраны труда при проведении земляных работ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 19 октября в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический двое коммунальных рабочих попали под обрушение грунта.

В ходе проверки сотрудники Следственного комитета совместно с представителями полиции и МЧС выяснят все обстоятельства инцидента. Специалисты осматривают место происшествия, ищут очевидцев, проверяют документацию о проводившихся работах и устанавливают ответственных за безопасность их проведения.