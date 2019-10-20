На месте ЧП в Красноярском крае возобновили поисково-спасательную операцию

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция была возобновлена на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате инцидента было разрушено два общежития временного типа в вахтовом поселке, 15 человек погибли, шесть числятся пропавшими без вести.

"Работы возобновлены", - сказал ТАСС представитель ведомства.

На сайте правительства Красноярского края сообщалось, что на ночное время поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий ЧС были приостановлены. При этом оперативный штаб по координации действий продолжал работать в круглосуточном режиме.