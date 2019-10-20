Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

На месте ЧП в Красноярском крае возобновили поисково-спасательную операцию

Шесть человек числятся пропавшими без вести

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция была возобновлена на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате инцидента было разрушено два общежития временного типа в вахтовом поселке, 15 человек погибли, шесть числятся пропавшими без вести.

"Работы возобновлены", - сказал ТАСС представитель ведомства.

На сайте правительства Красноярского края сообщалось, что на ночное время поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий ЧС были приостановлены. При этом оперативный штаб по координации действий продолжал работать в круглосуточном режиме.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
У берегов Фиджи произошло землетрясение
Угроза цунами не объявлялась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС