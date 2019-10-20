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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Кинологи МЧС обследовали 2 тыс. кв. м в поисках пропавших при ЧП под Красноярском

В настоящее время пропавшими без вести числятся шесть человек

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Кинологи МЧС обследовали территорию площадью 2 тыс. кв. м в поисках пропавших без вести в районе прорыва дамбы золотодобывающей артели в Красноярском крае. Об этом в воскресенье сообщили в региональном главке МЧС.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате ЧП 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести.

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"При проведении аварийно-спасательных работ за минувшие сутки спасателями, пожарными была обследована береговая линия и русло реки Сейба на удалении 9 км. Кинологическими расчетами МЧС России были обследованы места общей площадью 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В воскресенье будут продолжены разборы завалов скопления мусора по берегу Сейбы на удалении более километра с применением инженерной техники золотодобывающей компании. Спасатели на плавсредствах будут проводить обследование береговой линии на удалении 9 км, а также продолжатся обследования устья Сейбы на месте слияния с рекой Сисим и вниз по течению на удалении до 3 км.

В результате разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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