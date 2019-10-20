AFP: три человека погибли в ходе протестов в Чили

ТАСС, 20 октября. По меньшей мере три человека погибли в ходе протестов в Сантьяго. Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

"Три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался", - сообщил журналистам мэр Сантьяго.

Ранее полиция города сообщала о 156 пострадавших.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения со стражами порядка, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов. Были задержаны более 300 человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте. В субботу власти города ввели комендантский час.