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AFP: три человека погибли в ходе протестов в Чили

Ранее полиция Сантьяго сообщала о 156 пострадавших

ТАСС, 20 октября. По меньшей мере три человека погибли в ходе протестов в Сантьяго. Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

"Три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался", - сообщил журналистам мэр Сантьяго.

Ранее полиция города сообщала о 156 пострадавших.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения со стражами порядка, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов. Были задержаны более 300 человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте. В субботу власти города ввели комендантский час.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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